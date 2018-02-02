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| | Президента Бразилии посчитали мертвым и лишили пенсии

Президента Бразилии посчитали мертвым и лишили пенсии

Сегодня, 09:17
Причина отказа заключалась в отсутствии документов, которые могут подтвердить факт существования ныне действующего главы страны Мишела Тремера. Именно этой законодательной базой руководствуются власти бразильского штата Сан-Паулу.

Президента Бразилии посчитали мертвым и лишили пенсии

 

В соответствии со сведениями, полученными от новостного агентства Telam, Мишель Тремер должен был подтвердить тот факт, что он еще жив еще в сентябре прошлого года, прислав представителям местной власти соответствующие документы, однако он не выполнил это. В результате последние не распорядились о начислении президенту пенсии за ноябрь и декабрь.

По словам сотрудника администрации президента, данная ситуация сложилась из-за слишком плотного рабочего графика главы страны, который не оставляет Тремеру времени на решение других проблем кроме государственных.

Мишель Тремер официально стал пенсионером в 1999 году в Сан-Паулу, при этом он оставил должность прокурора штата.
Пойда Анна
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