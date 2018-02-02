В Якутии нашли два редких и крупных алмаза

В Якутии специалистам российской группы алмазодобывающих компаний АЛРОСА удалось обнаружить два экземпляра довольно редких драгоценных камней. Эксперты заверили, что масса алмазов составила более 97 и 85 карат соответственно.

Александр Вест

В якутском Айхальском горно-обогатительном комбинате в районе трубки «Юбилейная» были найдены два довольно редких алмаза крупной величины: один из камней имеет вес в 97,9 карата, а второй 85,6 карата. Евгений Агуреев, являющийся главой Единой сбытовой организации при АЛРОСА, заявил о том, что в природе драгоценные камни массой, превышающей 50 карат, обнаруживаются в крайне редких случаях. По его мнению, подобные алмазы пользуются небывалым спросом на аукционах.В 2017 году АЛРОСА пыталась продать обработанный алмаз весом в 51,3 карата, однако, покупатель на столь крупный драгоценный камень не был найден. Трубку «Юбилейная» запустили в эксплуатацию ещё в 1975 году, а ныне она представляет собой одно из самых богатых месторождений драгоценных камней в Якутии.