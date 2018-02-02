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| | Пятиметровая воронка образовалась на пляже в Ницце

Пятиметровая воронка образовалась на пляже в Ницце

Сегодня, 08:36
Прямо посреди пляжа, где ещё недавно отдыхали многочисленные туристы, в Ницце появилась странная и довольно симметричная воронка, имеющая глубину в два метра. Воронка шириной пять метров, по мнению властей, не должна беспокоить местных жителей.

Пятиметровая воронка образовалась на пляже в Ницце

 

Кристиан Эстрози, являющийся мэром Ниццы, в своём официальном Twitter-аккаунте обнародовал сообщение, в котором призвал всех жителей города и приезжих граждан к спокойствию. Мэр пояснил, что появившаяся воронка образовалась в силу природных явлений и не является последствием техногенных процессов. Заметим, на дне воронки отчётлива видна вода с довольно светлым оттенком. Многочисленные эксперты подтвердили, что скорее всего, данная воронка была образована притоком подземных вод, которые спустя некоторое время достаточно размыли почву для образования данной впадины.

Пятиметровая воронка образовалась на пляже в Ницце

 

Согласно данным, обнародованным телевизионным каналом BFMTV, вскоре городской муниципалитет распорядился об установлении ограждения вокруг воронки, а через некоторое время её засыпали слоем грунта.
Александр Вест
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