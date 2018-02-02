В Калифорнии объявлена марихуановая амнистия

31 января 2018 года окружной прокурор Сан-Франциско Джордж Гаскон выступил с официальным заявлением. По его мнению, в последнее время в США почти маниакальное увлечение борьбой с наркомафией пагубно отразилось на государстве в целом, и на местных общинах в частности. Он убежден, что амнистия поможет оступившимся встать на ноги и стать полноценными членами общества.
По данным статистики в только в штате Калифорния в период с 1915 по 2016 по обвинению в причастности к наркобизнесу было арестовано более 2 млн. человек. Волна провальной войны с наркобизнесом захлестнула Америку.
Мэр города Гэвин Ньюсон убежден, что примеру Сан-Франциско должна последовать и остальная часть штатов. Как известно, в начале 2018 года политика штата по отношению каннабиса существенно смягчилась. В Калифорнии разрешено употреблять, хранить и выращивать марихуану. Естественно, нормы рассчитаны лишь на удовлетворения личных потребностей совершеннолетнего калифорнийца.