Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Мнения

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

Что же является самой большой тайной артиста.

Сюжеты :

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров
| | В Калифорнии объявлена марихуановая амнистия

В Калифорнии объявлена марихуановая амнистия

Сегодня, 00:00
Американские СМИ поделились сенсацией: в Калифорнии, городе Сан-Франциско, власти «забудут» все прошлые правонарушения, связанные с марихуаной. Дата отсчета 1975 год. Преступления, совершенные позже, попадут под амнистию. По данным прокуратуры, порядка 3 000 приговоров по мелким правонарушениям будут отменены. Решения по 5 000 уголовным дел будут пересмотрены.

В Калифорнии объявлена марихуановая амнистия

 

31 января 2018 года окружной прокурор Сан-Франциско Джордж Гаскон выступил с официальным заявлением. По его мнению, в последнее время в США почти маниакальное увлечение борьбой с наркомафией пагубно отразилось на государстве в целом, и на местных общинах в частности. Он убежден, что амнистия поможет оступившимся встать на ноги и стать полноценными членами общества.

По данным статистики в только в штате Калифорния в период с 1915 по 2016 по обвинению в причастности к наркобизнесу было арестовано более 2 млн. человек. Волна провальной войны с наркобизнесом захлестнула Америку.

Мэр города Гэвин Ньюсон убежден, что примеру Сан-Франциско должна последовать и остальная часть штатов. Как известно, в начале 2018 года политика штата по отношению каннабиса существенно смягчилась. В Калифорнии разрешено употреблять, хранить и выращивать марихуану. Естественно, нормы рассчитаны лишь на удовлетворения личных потребностей совершеннолетнего калифорнийца.
Новости по теме
В Калифорнии хотят запретить беспилотные такси Uber
В Калифорнии хотят запретить беспилотные такси Uber

В Калифорнии местные власти потребовали от компании Uber остановить свою работу в Сан-Франциско по предоставлению беспилотных такси, потому что она не имеет на

США под амнистию попадут около 46 тыс. заключенных
США под амнистию попадут около 46 тыс. заключенных

Федеральная комиссия по вынесению приговоров Соединенных Штатов Америки приняла решение, которое может освободить досрочно из тюремных учреждений заключенных,

Башар Асад объявил всеобщую амнистию
Башар Асад объявил всеобщую амнистию

Сирийский президент Башар Асад сделал официальное заявление, в соответствии с которым объявлена всеобщая амнистия.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости