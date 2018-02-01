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| | В результате падения военного самолета в КНР погибли 12 человек

В результате падения военного самолета в КНР погибли 12 человек

Вчера, 22:30
Из-за крушения военного самолета в Китае погибли 12 человек. С такой информацией выступили местные СМИ.

В результате падения военного самолета в КНР погибли 12 человек

 

На территории Поднебесной произошло крушение военного самолета. В результате данного происшествия скончались 12 человек. Согласно сведениям китайских журналистов, разбившееся судно считается машиной нового вида. Известно, что никто из людей на борту не смог своевременно воспользоваться парашютом, после чего все люди погибли.

Это не первый подобный трагический случай в Китае. Двумя днями ранее военный самолет рухнул возле населенного пункта Суйян в провинции Гуйчжоу. На место авиакатастрофы выезжали сотрудники полиции и спасатели. Все подробности и обстоятельства происшествия в данное время выясняются.
Никита Готский
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