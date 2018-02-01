В Японии "Девочки для сна" получат третью грудь-имплантант

«Девочек для сна» в Японии могут оснастить новой грудью. Об этом сообщает Rocket News.

Никита Готский

На подушках, также именуемых «девочками для сна», печатают изображения голых героинь аниме, что делает их очень популярными в Японии. Одна из компаний-производителей приняла решение внести разнообразие и начала рекламировать подушки с некими новинками.Теперь потребитель имеет возможность выбрать между тремя объемами «груди» большой, средней и маленькой для удовлетворения собственных предпочтений.«Девочка для сна», которая состоит из имплантата и наволочки, продается по цене 125 долларов, имеются принты с различными аниме-героинями. Саму подушку необходимо приобретать отдельно. Инженеры, придумавшие новинку с «грудью», ожидают массовый наплыв клиентов 14 февраля в День всех влюбленных.