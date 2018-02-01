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| | Глава Пентагона: Трамп запросит на военные расходы 2019 года $716 млрд

Глава Пентагона: Трамп запросит на военные расходы 2019 года $716 млрд

Вчера, 22:06
Министр обороны США Джеймс Мэттис проинформировал про то, что действующий президент страны Дональд Трамп будет просить на военные расходы в 2019 году у Конгресса порядка $716 млрд. Эта сумма на 7% ($50 млрд) превышает аналогичные затраты на 2018 год.

Глава Пентагона: Трамп запросит на военные расходы 2019 года $716 млрд

 

Министр обороны Соединенных Штатов Америки выступил с подтверждением информации касательно вероятного размера суммы военного финансирования - $716 млрд. Именно эту сумму президент страны Дональд Трамп будет просить у Конгресса для 2019 года. Это на $50 млрд больше, чем выделено для военных трат в 2018 году.

Мэттис, как глава Пентагона, добавил, что особенную важность сейчас имеет повышение боеспособности Вооруженных сил США для того, чтобы сделать их намного смертоноснее.

Для 2018 года изначально Трампом было затребовано $668 млрд, но под давлением партии консерваторов сумма увеличилась до $700 млрд. Проект принятия военного бюджета пока не утвержден из-за конфликта с демократами.
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