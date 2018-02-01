Глава Пентагона: Трамп запросит на военные расходы 2019 года $716 млрд

Министр обороны США Джеймс Мэттис проинформировал про то, что действующий президент страны Дональд Трамп будет просить на военные расходы в 2019 году у Конгресса порядка $716 млрд. Эта сумма на 7% ($50 млрд) превышает аналогичные затраты на 2018 год.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки выступил с подтверждением информации касательно вероятного размера суммы военного финансирования - $716 млрд. Именно эту сумму президент страны Дональд Трамп будет просить у Конгресса для 2019 года. Это на $50 млрд больше, чем выделено для военных трат в 2018 году.Мэттис, как глава Пентагона, добавил, что особенную важность сейчас имеет повышение боеспособности Вооруженных сил США для того, чтобы сделать их намного смертоноснее.Для 2018 года изначально Трампом было затребовано $668 млрд, но под давлением партии консерваторов сумма увеличилась до $700 млрд. Проект принятия военного бюджета пока не утвержден из-за конфликта с демократами.