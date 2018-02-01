В США признали провальным тестирование ПРО Aegis

Сегодня на Гавайских островах американские военнослужащие провели тестирование ПРО Aegis, которое закончилось провалом. Представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что ведомство извлекло из этого урок и продолжит улучшат свой потенциал. Результаты испытания в настоящее время анализируются Минобороны США.
Прежде СМИ, ссылаясь на собственных информаторов, сообщали, что военные США провели на территории Гавайев учебные стрельбы с применением противоракетной обороны Aegis, но данные мероприятия закончились неудачно. Боеголовка не сумела перехватить цель, пущенную с военного воздушного транспорта.
Система Aegis предназначается для обороны от баллистических ракет. Пуски, подобные тем, что произошли на Гавайах, часто заканчиваются провалом.