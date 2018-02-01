В США признали провальным тестирование ПРО Aegis

Пентагон подтверждает неудачное испытание ПРО на Гавайах. Об этом заявили представители организации.

Никита Готский

Сегодня на Гавайских островах американские военнослужащие провели тестирование ПРО Aegis, которое закончилось провалом. Представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что ведомство извлекло из этого урок и продолжит улучшат свой потенциал. Результаты испытания в настоящее время анализируются Минобороны США.Прежде СМИ, ссылаясь на собственных информаторов, сообщали, что военные США провели на территории Гавайев учебные стрельбы с применением противоракетной обороны Aegis, но данные мероприятия закончились неудачно. Боеголовка не сумела перехватить цель, пущенную с военного воздушного транспорта.Система Aegis предназначается для обороны от баллистических ракет. Пуски, подобные тем, что произошли на Гавайах, часто заканчиваются провалом.