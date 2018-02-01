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| | В США признали провальным тестирование ПРО Aegis

В США признали провальным тестирование ПРО Aegis

Вчера, 22:16
Пентагон подтверждает неудачное испытание ПРО на Гавайах. Об этом заявили представители организации.

В США признали провальным тестирование ПРО Aegis

 

Сегодня на Гавайских островах американские военнослужащие провели тестирование ПРО Aegis, которое закончилось провалом. Представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что ведомство извлекло из этого урок и продолжит улучшат свой потенциал. Результаты испытания в настоящее время анализируются Минобороны США.

Прежде СМИ, ссылаясь на собственных информаторов, сообщали, что военные США провели на территории Гавайев учебные стрельбы с применением противоракетной обороны Aegis, но данные мероприятия закончились неудачно. Боеголовка не сумела перехватить цель, пущенную с военного воздушного транспорта.

Система Aegis предназначается для обороны от баллистических ракет. Пуски, подобные тем, что произошли на Гавайах, часто заканчиваются провалом.
Никита Готский
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