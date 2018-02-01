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| | В налоговой инспекции Анкары прогремел взрыв

В налоговой инспекции Анкары прогремел взрыв

Вчера, 21:46
В Анкаре прозвучал мощный взрыв в помещении налогового управления. Звук хлопка был слышан на весь город.

В налоговой инспекции Анкары прогремел взрыв

 

В корпусе налоговой инспекции в турецкой столице прогремел сильный взрыв. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Данное происшествие произошло в восемь часов вечера по московскому времени. Хлопок прозвучал в котельной здания. Взрывом выбило фрагмент стены на первом этаже налоговой. Также оказались повреждены находящиеся рядом автомобили.

В данное время на месте аварии работают сотрудники местной полиции, из здания выведены все люди. Как утверждает мэр Анкары Эркан Топака, взрыв прогремел в таком месте, где обычно никто не появляется. Сам политик находится на месте инцидента. Ожидается приезд скорой медицинской помощи и сотрудников пожарной бригады.
Никита Готский
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