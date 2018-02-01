В налоговой инспекции Анкары прогремел взрыв

В Анкаре прозвучал мощный взрыв в помещении налогового управления. Звук хлопка был слышан на весь город.

Никита Готский

В корпусе налоговой инспекции в турецкой столице прогремел сильный взрыв. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Данное происшествие произошло в восемь часов вечера по московскому времени. Хлопок прозвучал в котельной здания. Взрывом выбило фрагмент стены на первом этаже налоговой. Также оказались повреждены находящиеся рядом автомобили.В данное время на месте аварии работают сотрудники местной полиции, из здания выведены все люди. Как утверждает мэр Анкары Эркан Топака, взрыв прогремел в таком месте, где обычно никто не появляется. Сам политик находится на месте инцидента. Ожидается приезд скорой медицинской помощи и сотрудников пожарной бригады.