В налоговой инспекции Анкары прогремел взрыв

В корпусе налоговой инспекции в турецкой столице прогремел сильный взрыв. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Данное происшествие произошло в восемь часов вечера по московскому времени. Хлопок прозвучал в котельной здания. Взрывом выбило фрагмент стены на первом этаже налоговой. Также оказались повреждены находящиеся рядом автомобили.
В данное время на месте аварии работают сотрудники местной полиции, из здания выведены все люди. Как утверждает мэр Анкары Эркан Топака, взрыв прогремел в таком месте, где обычно никто не появляется. Сам политик находится на месте инцидента. Ожидается приезд скорой медицинской помощи и сотрудников пожарной бригады.