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| | В Новой Зеландии крадущий трусы кот поссорил влюбленных

В Новой Зеландии крадущий трусы кот поссорил влюбленных

Вчера, 21:56
В Новой Зеландии из-за кота-клептомана по кличке Мо чуть не рассталась влюблённая пара. Дело в том, что девушку возмутили найденные в доме предметы чужого женского гардероба, а именно трусы и бюстгальтер.

В Новой Зеландии крадущий трусы кот поссорил влюбленных

 

Кот, проживающий в Новой Зеландии вместе со своими хозяевами, едва не поссорил их из-за своего пристрастия воровать нижнее белье соседки. После того, как у кровати хозяйка кота нашла женские трусы, которые ей не принадлежали, а потом и бюстгальтер на крыльце заднего двора, она заподозрила своего молодого человека в измене и обиделась. В паре произошла серьезная ссора, а сам парень не мог объяснить то, откуда нижнее белье взялось в их доме и кому оно принадлежит.

 

Молодой человек смог только тогда доказать свою верность, когда сам обнаружил, что кот Мо ворует соседскую одежду. Фактически, вор был пойман с поличным – с футболкой в зубах кот перебегал дорогу.

Ранее криминальных наклонностей у кота замечено не было, так как на кражу тот выходил преимущественно ночами. Оказалось, кот приносит домой до 40 чужих вещей в неделю, среди которого женское и мужское нижнее белье, носки и футболки.
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