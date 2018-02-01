В Новой Зеландии крадущий трусы кот поссорил влюбленных

В Новой Зеландии из-за кота-клептомана по кличке Мо чуть не рассталась влюблённая пара. Дело в том, что девушку возмутили найденные в доме предметы чужого женского гардероба, а именно трусы и бюстгальтер.

Кот, проживающий в Новой Зеландии вместе со своими хозяевами, едва не поссорил их из-за своего пристрастия воровать нижнее белье соседки. После того, как у кровати хозяйка кота нашла женские трусы, которые ей не принадлежали, а потом и бюстгальтер на крыльце заднего двора, она заподозрила своего молодого человека в измене и обиделась. В паре произошла серьезная ссора, а сам парень не мог объяснить то, откуда нижнее белье взялось в их доме и кому оно принадлежит.

Молодой человек смог только тогда доказать свою верность, когда сам обнаружил, что кот Мо ворует соседскую одежду. Фактически, вор был пойман с поличным – с футболкой в зубах кот перебегал дорогу.Ранее криминальных наклонностей у кота замечено не было, так как на кражу тот выходил преимущественно ночами. Оказалось, кот приносит домой до 40 чужих вещей в неделю, среди которого женское и мужское нижнее белье, носки и футболки.