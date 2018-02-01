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| | Престарелый китаец позирует обнаженным из-за мизерной пенсии

Престарелый китаец позирует обнаженным из-за мизерной пенсии

Вчера, 21:45
Пожилой житель КНР решил найти новый источник дохода. Мужчина жалуется, что пенсия у него слишком маленькая, и не всегда е хватает даже на самое необходимое.

Престарелый китаец позирует обнаженным из-за мизерной пенсии

 

Пенсионер их города Чэнду Ван Сучжун решил действовать, когда выплаты понизились дол семисот юаней. В пересчете на российскую валюту пенсия китайца составила 6,25 тысячи рублей. В местном колледже искусств предложили натурщикам, которые согласятся позировать в костюме Адама 100 юаней (900 рублей) в день.

 

Вонг позирует по восемь часов ежедневно и отбросил всякую стыдливость. Он добавил, что ему доставляет удовольствие наблюдение за работой живописцев, а их картины называет «исполненными вкуса». Помимо материальной выгоды, пенсионер радуется тому, что работа делает его нужным обществу. Молодые дарования не скупятся на угощения для натурщика и всегда хорошо о нем отзываются.

Единственное, что огорчает пенсионера – это отношение к его подработке родственников. Его дети перестали поддерживать с ним отношения после его решения позировать, а один из сыновей даже заявил, что не приедет к отцу на погребение.
Дарья Светозарова
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