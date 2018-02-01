В США экс-адмирал в качестве взятки брал проституток

Бывший адмирал военно-морских сил США Трой Амундсон заявил также о передаче секретных данных Леонардо Френсису из Малайзии. Помимо того он оказывал помощь его фирме в Сингапуре. Амундсона обвиняют в коррупции в ВМС США, его девять сообщников отрицают свои принадлежность к делу. После допроса в полиции пятилетней давности он удалил переписку с Леонардом в электронной почте. Предполагается, что весной суд вынесет вердикт касательно его дела. Экс-военнослужащему грозит пять лет тюрьмы и денежный штраф в размере 250 000 долларов. Согласно материалам американских СМИ, Амундсон в 2005-2013 годах являлся главным за координацию военных морских учений, в которых участвовали США и другие государства.
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