В США экс-адмирал в качестве взятки брал проституток

Адмирал из США брал взятки проститутками, едой и алкоголем. Об этом сообщает CNN.

Никита Готский

Бывший адмирал военно-морских сил США Трой Амундсон заявил также о передаче секретных данных Леонардо Френсису из Малайзии. Помимо того он оказывал помощь его фирме в Сингапуре. Амундсона обвиняют в коррупции в ВМС США, его девять сообщников отрицают свои принадлежность к делу. После допроса в полиции пятилетней давности он удалил переписку с Леонардом в электронной почте. Предполагается, что весной суд вынесет вердикт касательно его дела. Экс-военнослужащему грозит пять лет тюрьмы и денежный штраф в размере 250 000 долларов. Согласно материалам американских СМИ, Амундсон в 2005-2013 годах являлся главным за координацию военных морских учений, в которых участвовали США и другие государства.