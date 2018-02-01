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| | Ротшильды продали крупные лесные участки в Австрии

Ротшильды продали крупные лесные участки в Австрии

Вчера, 20:25
Ротшильды продали земельные владения в Австрии, принадлежавшие им с XIX века. Покупателями является семья Принцхорн.

Ротшильды продали крупные лесные участки в Австрии

 

Наследники банкирского клана Нэнси Тильман и Джеффри Хогет продали охотничьи владения и лесное хозяйство на австрийской территории. Брокеры назвали данную сделку важной для континента.

Эти земельные участки находятся в двух часах езды от Вены, их площадь составляет 5,5 тысяч гектаров, что в десятки раз больше Центрального парка Нью-Йорка. Риэлторы говорят, такие масштабные сделки, проводятся раз в столетие. К тому же, данная продажа вызвала немалый интерес со стороны бизнесменов соседних государств, в частности, Германии и Швейцарии.

Бывшие владельцы усадьбы проживают в США. Сумма сделки не разглашается, но по данным СМИ, она составила 90 млн евро. Брокеры, занимавшиеся этим делом, назвали его самым крупным в своей карьере.

Ранее во Франции неизвестные ограбили виллу еврейской семьи банкиров. Бандиты вынесли из дома Эдуарда де Ротшильда деньги и драгоценности на сумму 200-400 тысяч евро. Во время кражи дома никого не было.
Никита Готский
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