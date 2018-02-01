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| | Мишель Обама рассказала, как живет ее семья после увольнения мужа

Мишель Обама рассказала, как живет ее семья после увольнения мужа

Вчера, 21:05
Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, как живется ее семье после ухода 44 президента Соединенных Штатов со своего поста. Мишель описала жилище, где на сегодняшний день размещаются она и ее родные.

Мишель Обама рассказала, как живет ее семья после увольнения мужа

 

Супруга Барака Обамы рассказала, что теперь в распоряжении ее мужа самый маленький кабинет, но в целом он достаточно просторный. Бывший руководитель страны с семейством продолжает оставаться в Вашингтоне, хоть это и перестало быть обязательным условием после его отставки. Они проживают в непосредственной близости от Белого дома в апартаментах стоимостью в восемь миллионов долларов. Мишель рассказала, что жить в столице они намерены до тех пор, пока дочь Саша не получит полное среднее образование.

Мишель практически всегда отказывается от участия в развлекательных передачах, но для шоу с Эллен Дедженерс сделала исключение. Во время эфира она призналась, что не слишком довольна новым жильем, поскольку там ее мужу не совсем комфортно работать, хотя каждый член семьи экс-президента располагает отдельной комнатой. В то же время, бывшая первая леди не жалуется на неудобства в связи с близостью Белого дома.
Дарья Светозарова
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