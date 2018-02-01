Мишель Обама рассказала, как живет ее семья после увольнения мужа

Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала, как живется ее семье после ухода 44 президента Соединенных Штатов со своего поста. Мишель описала жилище, где на сегодняшний день размещаются она и ее родные.

Дарья Светозарова

Супруга Барака Обамы рассказала, что теперь в распоряжении ее мужа самый маленький кабинет, но в целом он достаточно просторный. Бывший руководитель страны с семейством продолжает оставаться в Вашингтоне, хоть это и перестало быть обязательным условием после его отставки. Они проживают в непосредственной близости от Белого дома в апартаментах стоимостью в восемь миллионов долларов. Мишель рассказала, что жить в столице они намерены до тех пор, пока дочь Саша не получит полное среднее образование.Мишель практически всегда отказывается от участия в развлекательных передачах, но для шоу с Эллен Дедженерс сделала исключение. Во время эфира она призналась, что не слишком довольна новым жильем, поскольку там ее мужу не совсем комфортно работать, хотя каждый член семьи экс-президента располагает отдельной комнатой. В то же время, бывшая первая леди не жалуется на неудобства в связи с близостью Белого дома.