Принц Уильям и его жена сыграли в хоккей с мячом в Швеции

Принц Уильям и его жена, герцогиня Кейт Миддлтон поиграли в хоккей с мячом. Спортивным занятиям пара предавалась в Стокгольме.

Никита Готский

Уильям и Кейт находились с двухдневным визитом в шведской столице, где сыграли в хоккей с мячом. В Стокгольм венценосная пара прилетела на эт ой неделе. Посетив древний город, принц и его возлюбленная отправились в столицу Норвегии Осло. По Скандинавии они путешествуют без своих детей: Джордж и Шарлотта остались в Англии, за ними присматривает их няня. Главной целью путешествий Уильяма по Северу улучшение отношений между государствами.Посетив Стокгольм пара отправилась в ледовую арену Vasaparken, которая находится подл открытым небом, именно там и состоялся хоккейный поединок. Знаменитые британцы также провели встречу с обычными игроками, от которых они узнали много интересного про хоккей.