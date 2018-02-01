СМИ: Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать в ресторанах

В Саудовской Аравии создадут специальный совет хозяев. Организация будет рассматривать вопросы трудоустройства женщин в сферу общепита. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Женщины Саудовской Аравии вскоре смогут работать в ресторанах. Пока планируется трудоустройство представительниц слабого пола в 16 заведениях страны на время испытательного срока. Для контроля процесса будет создана специальная совещательная организация, в которую войдут и владельцы рестораций, готовых взять к себе на работу женщин. На сегодняшний день в королевстве более 30 процентов безработных представительниц слабого пола, общий процент безработицы в стране становит 12. Данная мера станет частью экономических реформ государства «Vision 2030», предполагающих увеличение процента работающих женщин.Ранее стало известно, что в городе Джидда открылся первый в королевстве автосалон, в котором работают исключительно женщины.