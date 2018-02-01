Давно убитогого рэпера Тупака обвинили в изнасиловании

Жительница США обвинила погибшего рэпера Тупака Шакура в групповом изнасиловании. По ее словам, этот инцидент произошел в 1993 году.

Как утверждает женщина, рэпер сказал ей, что она сильно понравилась ему, поэтому он разделит ее со своими друзьями. Поклонница стала возмущаться, но ничего поделать так и не смогла: Тупак и его команда изнасиловали ее, а менеджер рэпера наблюдал за происходящим. Тогда музыканта посадили на 4 года но за решеткой он провел только 9 месяцев. Свою вину он отрицал до самого убийства.

Тупак был убит в 1996 году во время конфликта между хип-хоп-музыкантами западного и восточного побережий США. По сей день его считают одним из самых одаренных личностей в рэп-культуре.

Никита Готский

В 1993 году девушке было 19 лет. Тогда Тупак пригласил ее в номер гостиницы в Нью-Йорке, там же находились и друзья музыканта. Фанатка и ее кумир ушли в спальню, но его товарищи приняли решение присоединиться к ним.