Давно убитогого рэпера Тупака обвинили в изнасиловании

В 1993 году девушке было 19 лет. Тогда Тупак пригласил ее в номер гостиницы в Нью-Йорке, там же находились и друзья музыканта. Фанатка и ее кумир ушли в спальню, но его товарищи приняли решение присоединиться к ним.
Давно убитогого рэпера Тупака обвинили в изнасилованииВчера, 19:02
Автомобиль Hummer H1 1996 года выпуска, ранее принадлежавший знаменитому рэперу Тупаку Шакуру, во второй раз продадут на аукционе. Впервые внедорожник пустили
Фильм про известного рэпера Тупака Шакура "2pac: Легенда" выходит на широких экранах в России. Байопик снимал режиссер сериала "Империя" Бенни Бум.
Автомобиль BMW 750IL, в котором погиб Тупак Шакур, был выставлен на продажу за 1,5 млн долларов.