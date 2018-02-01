Итальянец женился на медсестре, отдавшей ему свою почку

Житель итальянского города Пизы Джакомо Скинази сочетался браком с медицинской сестрой Чинцией Стракуадани, которая несколько лет назад стала для него донором почки. Отношения молодоженов были узаконены в минувшие выходные.

Дарья Светозарова

Супруги познакомились еще пять лет назад, в отделении диализа местной горбольницы. Там итальянец проходил курс лечения от острой почечной недостаточности. На процедуры Скинази приходил три раза в неделю, поэтому у него было достаточно времени, чтобы узнать будущую супругу поближе.Спустя некоторое время выяснилось, что секретарь местной еврейской общины, коим является Скинази, нуждается в трансплантации почки. Оказалось, что орган будущей супруги был совместим с ним на 99%. Почку пациенту пересадили еще в июле 2014-го.Новобрачная вспоминает о том, как впервые увидела Джакомо. Она рассказала, что моментально ощутила его тревогу. Девушка долгое время ставила ему капельницы и во время каждого сеанса молилась о его здоровье.