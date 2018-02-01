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| | На стрельбище в Австрии произошел взрыв

На стрельбище в Австрии произошел взрыв

Вчера, 17:38
На территории Австрии произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщают местные издания.

На стрельбище в Австрии произошел взрыв

 

На складе с припасами для оружия, который находится на частном стрельбище в регионе Феклабруке, прогремел взрыв. В результате данного происшествия пострадали как минимум два человека, врачи диагностировали у них серьезные повреждения. Также сообщается, что на месте инцидента работают медработники, в операции по спасению людей принимают участие два вертолета. Район опасности оцеплен, продолжают детонировать оставшиеся боеприпасы. Сотрудники местных правоохранительных органов призвали проживающих рядом людей не подходить к месту происшествия.
Никита Готский
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