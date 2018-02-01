«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Китай поведал о разочаровании в СССР

Китай поведал о разочаровании в СССР

Сегодня, 14:57
Ведущие китайские эксперты сошлись во мнении, что армия СССР, представлявшая собой невиданную силу и мощь, вселяющую трепет в другие мировые государства, с распадом Советского Союза прекратила своё существование как таковая.

Китай поведал о разочаровании в СССР

 

Специалисты в Китае вспомнили о том, как армия СССР отстояла свободу и честь советского народа, победив нацизм, а после прекращения существования Советского Союза, советское руководство подверглось прямому влиянию со стороны Запада, утратив былые ориентиры и идеалы. В именитом издании Global Times был обнародован материал, подготовленный китайскими экспертами, которые заметили, что армия СССР распалась изнутри, что может служить прямым предостережением для Китая.

Специалисты заметили, что Красная армия долгое время оставалась эталоном для Вооруженных сил КНР, однако, с течением времени, советская идеология сменилась преследованием западных идей и устремлений, что привело к потере былой мощи и славы.
Александр Вест
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