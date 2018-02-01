Имущество отеля Ritz выставят на аукцион в Париже

Более 3,5 тысяч предметов мебели, ранее принадлежавшие парижскому отелю под названием Ritz, будут распроданы с молотка в аукционе, который состоится в столице Франции уже начиная с 17 апреля.

Аукцион, на котором в качестве лотов представлены более 3,5 тысяч произведений искусства и предметов мебели, ранее располагавшиеся в отеле Ritz, продлится в течение пяти дней в Париже, а начнётся он уже 17 апреля. Владельцы отеля, ранее принадлежавшего египетскому миллиардеру по имени Мохаммед аль-Файеду, рассказали о том, что с удовольствием сохранили бы все предметы мебели и произведения искусства, но после успешно проведённого капитального ремонта гостиницы в здании попросту нет места для всех этих предметов.





Александр Вест

Многие предметы, которые будут представлены в качестве лотов в предстоящем аукционе, имеют высокую историческую ценность. Так, на стульях отеля ранее сидел известный писатель Эрнест Хэмингуэй, а популярный французский писатель Марсель Пруст когда-то отдыхал на диванах в Ritz.