Имущество отеля Ritz выставят на аукцион в Париже

Имущество отеля Ritz выставят на аукцион в ПарижеСегодня, 14:42
В декабре в Лондоне состоится аукцион, на котором продадут личные вещи Маргарет Тэтчер. С молотка уйдут 350 лотов, среди которых аксессуары и одежда.
15 ноября в Париже прошел аукцион работ известного фотографа-сюрреалиста Мана Рэя. Торги фотографиями художника стали самыми крупными за последние двадцать
В столичном отеле крупнейшей сети «The Ritz-Carlton» появилось меню для лучших друзей человека – собак. Также руководство заведения больше не будет брать плату