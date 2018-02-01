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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Армия Франции испытает возможности военных роботов

Армия Франции испытает возможности военных роботов

Сегодня, 13:54
Солдаты Франции протестируют новых военных роботов. Мероприятие состоится в следующем году.

Армия Франции испытает возможности военных роботов

 

В 2019 году французы испытают роботов, созданных одной из местных фирм. В процессе тестирования будет проверено взаимодействие реальных бойцов с роботизированным оборудованием во время выполнения боевых заданий. Некоторые страны мира изучают возможность создания смешанных частей, где одни задания станут выполнять люди, а другие роботы. Речь идет о разведке, перевозке припасов и охране важных объектов.
 
 
В следующем году Франция протестирует ряд наземных роботов различных габаритов. Такие аппараты станут заниматься проведением рекогносцировки, кардинального изучения помещений перевозкой формы солдат. При получении команды механизмы будут самостоятельно выполнять ее. О других подробностях эксперимента пока ничего не сообщатся.

Известно, что станет участвовать в тренировках робот eRider. Он умеет развивать скорость до 70 км/ч, дальность его хода равна 300 км. Презентована машина компанией Safran в 2016 году.
Никита Готский
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