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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Японии погибли 11 человек при пожаре в доме престарелых

В Японии погибли 11 человек при пожаре в доме престарелых

Сегодня, 13:41
В Японии случился трагический инцидент, в котором из-за возникшего возгорания в доме престарелых с жизнью расстались 11 человек, являвшихся постояльцами данного учреждения. Погибшими стали три женщины, а также восемь мужчин.

В Японии погибли 11 человек при пожаре в доме престарелых

 

Из-за масштабного характера возгорания, произошедшего в доме престарелых, расположенном на острове Хоккайдо в Саппоро, спасательным службам пришлось задействовать сразу около 40 пожарных расчётов. В данный момент на месте происшествия специалисты пытаются установить причину возникновения пожара, а также лиц, ответственных за случившееся. Заметим, что в данном учреждении, пострадавшем от сильного пожара, содержались престарелые японцы, получавшие социальные пособия для малообеспеченных.

Прибыв на место происшествия, пожарным удалось спасти с горящего здания пять постояльцев, среди которых были двое женщин, а также трое мужчин. Локализовать возгорание спасателям удалось лишь спустя два часа борьбы с пламенем. Ночью за малообеспеченными постояльцами дома престарелых никто не присматривал, так как двое сотрудников работали там лишь в дневное время суток.
Александр Вест
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