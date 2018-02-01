«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

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«Снимите это немедленно!»: Звёзды, прогадавшие с модным образом

Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Стамбуле погибли 3 человека из-за ДТП с двумя автобусами

В Стамбуле погибли 3 человека из-за ДТП с двумя автобусами

Сегодня, 14:00
Сегодня в Стамбуле автобус врезался в остановку для общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Дорожный инцидент произошел в районе Ускюдар.

В Стамбуле погибли 3 человека из-за ДТП с двумя автобусами

 

В Турции произошло серьезное ДТП. Известно, что два автобуса врезались друг в друга, в результате чего один из них влетел в остановку, где в тот момент стояли люди. Местные журналисты передают о скором прибытии на место аварии скоро врачебной помощи и сотрудников правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Вчера сразу несколько дорожных аварий произошли на территории Москвы. Рейсовый транспорт врезался в фонарный столб, а другой автомобиль не разминулся с бетонным ограждением. В последний день января на возникновение ДТП повлияла плохая погода.
Никита Готский
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