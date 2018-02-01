В Стамбуле погибли 3 человека из-за ДТП с двумя автобусами

Сегодня в Стамбуле автобус врезался в остановку для общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Дорожный инцидент произошел в районе Ускюдар.

Никита Готский

В Турции произошло серьезное ДТП. Известно, что два автобуса врезались друг в друга, в результате чего один из них влетел в остановку, где в тот момент стояли люди. Местные журналисты передают о скором прибытии на место аварии скоро врачебной помощи и сотрудников правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.Вчера сразу несколько дорожных аварий произошли на территории Москвы. Рейсовый транспорт врезался в фонарный столб, а другой автомобиль не разминулся с бетонным ограждением. В последний день января на возникновение ДТП повлияла плохая погода.