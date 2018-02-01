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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Турция нейтрализовала 790 террористов в Афринах

Турция нейтрализовала 790 террористов в Афринах

Сегодня, 13:24
Со старта операции в Африне Турция нейтрализовала 790 человек. Об этом пишут местные издания.

Турция нейтрализовала 790 террористов в Афринах

 

В рамках операции в Африне турецкие солдаты смогли ликвидировать 78 ополченцев Курдистана и боевиков запрещенного в РФ террористического объединения ИГИЛ*. Согласно сведениям военного командования, с начала проведения операции в данной местности на 1 февраля армия Турции нейтрализовала 790 радикалов и курдских военных.
 
В Генеральном штабе вооруженных сил Турции сообщается, что в итоге авиационных ударов ночью удалось ликвидировать не менее 18 объектов террористов и курдских солдат. В Афринах турецкая армия действует с 20 января нынешнего года в рамках операции «Оливковая ветвь». Она направлена против курдских милитаризированных формирований и экстремистской группировки ИГ*, запрещенной в РФ.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Никита Готский
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