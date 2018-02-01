Турция нейтрализовала 790 террористов в Афринах

В рамках операции в Африне турецкие солдаты смогли ликвидировать 78 ополченцев Курдистана и боевиков запрещенного в РФ террористического объединения ИГИЛ*. Согласно сведениям военного командования, с начала проведения операции в данной местности на 1 февраля армия Турции нейтрализовала 790 радикалов и курдских военных. В рамках операции в Африне турецкие солдаты смогли ликвидировать 78 ополченцев Курдистана и боевиков запрещенного в РФ террористического объединения ИГИЛ*. Согласно сведениям военного командования, с начала проведения операции в данной местности на 1 февраля армия Турции нейтрализовала 790 радикалов и курдских военных.

В Генеральном штабе вооруженных сил Турции сообщается, что в итоге авиационных ударов ночью удалось ликвидировать не менее 18 объектов террористов и курдских солдат. В Афринах турецкая армия действует с 20 января нынешнего года в рамках операции «Оливковая ветвь». Она направлена против курдских милитаризированных формирований и экстремистской группировки ИГ*, запрещенной в РФ.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

Со старта операции в Африне Турция нейтрализовала 790 человек. Об этом пишут местные издания.