Турция нейтрализовала 790 террористов в Афринах

В рамках операции в Африне турецкие солдаты смогли ликвидировать 78 ополченцев Курдистана и боевиков запрещенного в РФ террористического объединения ИГИЛ*. Согласно сведениям военного командования, с начала проведения операции в данной местности на 1 февраля армия Турции нейтрализовала 790 радикалов и курдских военных.
Турция нейтрализовала 790 террористов в АфринахСегодня, 13:24
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что государство не планирует ограничиваться только лишь проведением военной операции «Оливковая ветвь» в
Реджеп Тайип Эрдоган, являющийся президентом Турции, объяснил, что лишь после окончательной ликвидации вооруженных курдских формирований в Африне возможен
Турецкий Генштаб объявляет начало наступательной операции в Африне. Боевые действия получили название "Оливковая ветвь".