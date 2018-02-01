На пляжах Таиланда запретили курить

Власти Таиланда издали указ о запрете курения на популярных пляжах. Об этом пишут СМИ со ссылкой на департамент морских ресурсов.

Никита Готский

С сегодняшнего дня на популярных тайских пляжах запрещается курение. Нарушившему запрет грозит штраф в размере 3000 долларов, а также вероятное лишение свободы до одного года. Как сообщается, 24 пляжа в 15 регионах Таиланда власти объявили свободными от курения.В точках отдыха имеются предупреждающие надписи, установленные за несколько месяцев до вступления указа о запрете курения в силу. Любителям сигарет предлагаются специальные места незначительные павильоны, сооруженные из стекла, с вытяжкой.Первое время представители морской охраны станут только устно предупреждать заядлых курильщиков. Сколько продлится такая доброта правоохранителей не уточняется. Указ распространяется как на местное население, так и на туристов.