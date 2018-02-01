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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Канаде поймали маньяка, прятавшего останки жертв в горшках с цветами

В Канаде поймали маньяка, прятавшего останки жертв в горшках с цветами

Сегодня, 12:11
На территории Канады нашли серийного убийцу, который прятал останки людей в цветочных горшках. Об этом сообщили местные полицейские.

В Канаде поймали маньяка, прятавшего останки жертв в горшках с цветами

 

Правоохранительные органы Торонто разыскали 66-летнего дизайнера, подозреваемого в убийствах мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. На сегодня достоверно известно, что задержанный расправился с пятью лицами 44-58 лет. Согласно данным СМИ, мужчина убивал своих жертв, потом расчленял их и прятал в цветочных горшочках и клумбах клиентов, с которыми он сотрудничал. Полицейские уже осмотрели более трех десятков дворов, а горшки с цветами отправили на экспертизу.

В полиции Торонто уверены, что численность убитых может быть больше пяти. Также правоохранители припускают, что задержанный мог убивать как геев, так и людей, которые проживают в районах, населенных представителями ЛГБТ-сообществ.
Никита Готский
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