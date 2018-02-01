Военные моряки сняли на видео огромную поглотившую корабль волну

Захватывающий видеосюжет опубликовал Daily Mail. Как сообщает портал, видеозапись произвел морской техник новозеландского флота Айзек Форд, в то время как корабль находился в экспедиции в океане. Сообщается, что событие на вирусном ролике произошло еще 19 декабря 2017-го года, но в Сети видеозапись появилась сравнительно недавно.
Просторы Южного океана славятся плохими погодными условиями, из-за штормовых ветров и больших волн, образующихся из-за стремительно движущихся масс воздуха, которые не находят себе в океане препятствия, как на заметных массивах суши. В результате экспедиции никто не пострадал.