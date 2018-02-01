Военные моряки сняли на видео огромную поглотившую корабль волну

Морской техник по имени Айзек Форд запечатлел на видео огромную поглощающую корабль волну.

Петр Иванов

Захватывающий видеосюжет опубликовал Daily Mail. Как сообщает портал, видеозапись произвел морской техник новозеландского флота Айзек Форд, в то время как корабль находился в экспедиции в океане. Сообщается, что событие на вирусном ролике произошло еще 19 декабря 2017-го года, но в Сети видеозапись появилась сравнительно недавно.Просторы Южного океана славятся плохими погодными условиями, из-за штормовых ветров и больших волн, образующихся из-за стремительно движущихся масс воздуха, которые не находят себе в океане препятствия, как на заметных массивах суши. В результате экспедиции никто не пострадал.