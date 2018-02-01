Сенат Канады одобрил гендерно-нейтральные изменения в национальный гимн

Представители Верхней палаты канадского парламента в среду одобрили законопроект, который подтверждал факт внесения изменений в национальный гимн «О, Канада». Отныне слово «сыны» там решено было заменить на «нас». Информация об этом сообщается на официальном Twitter законодательных органов страны.

Одобрен данный законопроект был уже в третьем чтении. Согласно имеющейся информации, его текст предполагает внесение изменений в англоязычную версию гимна. Относится он к замене строчки «патриотизм удел твоих сынов», где «сынов» заменят на гендерно-нейтральное «нас». Теперь последним шагом для вступления в силу закона его должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Нижняя палата парламента Канады данный законопроект одобрила.

Внесен он был еще в 2016 году представителями правящей Либеральной партии. Главными противниками внесения каких-либо изменений в гимн являются члены Консервативной партии страны, однако у либералов обеспеченное большинство во всех палатах парламента.

Патриотическая франкоязычная песня, которая стала в последствии гимном Канады, записана была еще в 1880 году. Ее англоязычная версия появилась спустя 28 лет, а официально композиция «О, Канада» была признана, как гимн в 1980 году. До этого времени использовался британский гимн «Боже храни королеву».

Николай Офицеров