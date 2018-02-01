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Об отсутствии вкуса у звёзд.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ушастый лисенок из России на видео покорил весь мир

Ушастый лисенок из России на видео покорил весь мир

Сегодня, 10:58
Пользователям Сети пришелся по душе маленький лисенок из Москвы. Видео с животным покорило весь мир.

Ушастый лисенок из России на видео покорил весь мир

 

Московский питомец покорил пользователей интернет сети из различных уголков мира. Меньше чем за сутки после публикации видео в социальной сети, набралось больше трех миллионов просмотров. На видео маленький милый лисенок играет с котом.

Комментаторы делятся своими замечаниями и признаются лисенку в любви. На видео лисенок Кузя играется с котом на диване, в то время как хозяйка питомцем разговаривает с ними и делает акцент на его красные ушки, после чего лисенок резво вскакивает и мчится по квартире.
Петр Иванов
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