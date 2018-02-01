Ушастый лисенок из России на видео покорил весь мир

Московский питомец покорил пользователей интернет сети из различных уголков мира. Меньше чем за сутки после публикации видео в социальной сети, набралось больше трех миллионов просмотров. На видео маленький милый лисенок играет с котом.
Комментаторы делятся своими замечаниями и признаются лисенку в любви. На видео лисенок Кузя играется с котом на диване, в то время как хозяйка питомцем разговаривает с ними и делает акцент на его красные ушки, после чего лисенок резво вскакивает и мчится по квартире.