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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Главный редактор «Страны.ua» попросил политубежище в Австрии

Главный редактор «Страны.ua» попросил политубежище в Австрии

Вчера, 22:49
Илья Гужва, который является главредом украинского издания «Страна.ua», выехал с территории Украины в Австрию и попросил там политического убежища. В обращении к президенту Петру Порошенко журналист объяснил свой поступок «давлением со стороны власти».

Главный редактор «Страны.ua» попросил политубежище в Австрии

 

Илья Гужва, являющийся главным редактором ресурса «Страна.ua», покинул территорию Украины, а в Австрии обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщила редакция издания в официальном обращении к президенту Украины Петру Порошенко.

22 июня прошлого года Гужва был задержан в столице Украины в связи с подозрением в вымогательстве за сокрытие компрометирующей информации про одного из действующих политических деятелей. Журналист называл организованное против него делопроизводство провокацией. После внесения залога в размере 544 тыс гривен (21 тыс долларов) 26 июня Гужва смог выйти на свободу.

По словам журналиста, издание «Страна.ua» уже в течение двух лет чувствовало на себе повышенное внимание со стороны силовых структур власти. Это и заставило Гужву уехать из Украины, когда у него закончился срок меры пресечения, установленный решением суда.
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