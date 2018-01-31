Главный редактор «Страны.ua» попросил политубежище в Австрии

Илья Гужва, который является главредом украинского издания «Страна.ua», выехал с территории Украины в Австрию и попросил там политического убежища. В обращении к президенту Петру Порошенко журналист объяснил свой поступок «давлением со стороны власти».

Илья Гужва, являющийся главным редактором ресурса «Страна.ua», покинул территорию Украины, а в Австрии обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщила редакция издания в официальном обращении к президенту Украины Петру Порошенко.22 июня прошлого года Гужва был задержан в столице Украины в связи с подозрением в вымогательстве за сокрытие компрометирующей информации про одного из действующих политических деятелей. Журналист называл организованное против него делопроизводство провокацией. После внесения залога в размере 544 тыс гривен (21 тыс долларов) 26 июня Гужва смог выйти на свободу.По словам журналиста, издание «Страна.ua» уже в течение двух лет чувствовало на себе повышенное внимание со стороны силовых структур власти. Это и заставило Гужву уехать из Украины, когда у него закончился срок меры пресечения, установленный решением суда.