Один человек погиб в итоге аварии поезда с членами Конгресса США

Пассажирский поезд с членами Конгресса США врезался в мусоровоз. В результате инцидента один человек пострадал.

Никита Готский

Трагическая авария произошла на территории штата Вирджиния. По словам представителей Белого дома, один человек скончался в итоге ДТП с участием пассажирского поезда, который перевозил конгрессменов. Железнодорожный транспорт врезался в мусоровоз, известно, что также пострадал еще один человек. Среди высших государственных сановников никто серьезных повреждений не получил, президент США Дональд Трамп осведомлен о произошедшем.В поезде находились представители партии республиканцев. Они в соцсетях первыми сообщили о происшествии. Медики, присутствовавшие в вагоне, оказывают помощь всем требующим этого. Конгрессмен Роджер Маршал, имеющий диплом врача, сотрудничает с медиками.