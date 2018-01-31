Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Один человек погиб в итоге аварии поезда с членами Конгресса США

Один человек погиб в итоге аварии поезда с членами Конгресса США

Вчера, 22:07
Пассажирский поезд с членами Конгресса США врезался в мусоровоз. В результате инцидента один человек пострадал.

Один человек погиб в итоге аварии поезда с членами Конгресса США

 

Трагическая авария произошла на территории штата Вирджиния. По словам представителей Белого дома, один человек скончался в итоге ДТП с участием пассажирского поезда, который перевозил конгрессменов. Железнодорожный транспорт врезался в мусоровоз, известно, что также пострадал еще один человек. Среди высших государственных сановников никто серьезных повреждений не получил, президент США Дональд Трамп осведомлен о произошедшем.

В поезде находились представители партии республиканцев. Они в соцсетях первыми сообщили о происшествии. Медики, присутствовавшие в вагоне, оказывают помощь всем требующим этого. Конгрессмен Роджер Маршал, имеющий диплом врача, сотрудничает с медиками.
Никита Готский
Новости по теме
Один человек погиб в итоге ДТП в Забайкалье
Один человек погиб в итоге ДТП в Забайкалье

В Забайкалье произошла дорожная авария при участии пассажирского автобуса. Согласно материалам российского телевидения, в итоге инцидента погиб один человек,

На Сахалине погибли 2 человека при столкновении поезда и грузовика
На Сахалине погибли 2 человека при столкновении поезда и грузовика

На Сахалине произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского поезда. В результате аварии скончались два пассажира в салоне машины.

Один человек пострадал в результате схода поезда с рельсов в США
Один человек пострадал в результате схода поезда с рельсов в США

В американском штате Монтана пассажирский поезд сошел с рельсов. Как результат, один человек травмирован, сообщают местные информагентства.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости