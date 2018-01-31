Радиоведущий «ответил» за бутерброд с мясом, оставленный перед веганом

Британский радиоведущий Джереми Вайн побеседовал с активистом-веганом Джоуи Карбстронгом. При этом Вайн словно ненароком оставил на столе бутерброд со свининой, чем привел гостя в состояние крайнего нервного возбуждения. Британское издание не оставило этот инцидент без внимания.

Дарья Светозарова

Карбстронг посетил шоу для того, чтобы прокомментировать угрозы, которые фермеры-животноводы получают в свой адрес от воинственно настроенных веганов. Он не упустил из виду бутерброд и заявил, что весьма сожалеет, увидев его на столе. Ведь в нем он заметил кусочек свинины, а животное, по всей вероятности не хотело умирать.Тогда его визави поинтересовался, не беспокоит ли гостя сыр, который также содержится в бутерброде. На это активист заявил, что сыр делают из молока матери, лишенной детей. Карбстронг добавил, что его угнетает то, как жестоко обходятся с коровами люди, которые разводят и выращивают их для производства молока. Гость уточнил, что человек проникает руками в задний проход, чтобы оплодотворить животное пайетками, содержащими сперму быка.Тогда Вайн предположил, что из-за такого видения ситуации с осеменением коров, веганы называют фермеров насильниками. Тогда визитер и сорвался, заявив, что гораздо оскорбительнее выкладывать перед ним кусок мертвого животного, чем рассуждать о прозвищах.Из материалов издания следует, что в соцсетях появилось много комментариев от радиослушателей-мясоедов. Они начали издеваться над гостем программы. По их словам, Карбстронг такой злой потому, что не употребляет в пищу мясо, а следовательно, всегда остается голодным.