Заработать по-бразильски: Продать девственность за полмиллиона

Авторитетное британское издание поведало историю юной бразильянки. 19-летняя девушка решилась на отчаянный шаг: она продаст свою девственность.

Семья Розали Пиньо живет небогато. Мама, братья и сестры (всего 7 человек) перебиваются зарплатой старшего брата. Платить они могут лишь за жилье и коммунальные услуги. На еду практически ничего не остается. Такая жизнь крайне не устраивает девушку. Розали не сообщает близким о своем плане. Осуществить задуманное она планирует по окончанию учебного года. Последняя предложенная сумма в полмиллиона евро к концу весны может значительно вырасти.Розали подходит к вопросу очень щепетильно. К кандидату выдвинуты вполне логичные требования - трезв, здоров и уравновешен. Время пребывания с клиентом не должно превысить 12 часов. И в довершение - мужчина не должен причинить вред психическому или физическому здоровью девушки.Заработанное она собирается потратить на улучшение жизни своей семьи. После переезда бразильянка пойдет учиться, устроиться на работу и попытается забыть о голодном прошлом. Юридически, действия Розали не нарушают закон, ведь в Бразилии разрешено принимать плату за секс. Вот только что девушка скажет своему будущему супругу, она еще не решила.