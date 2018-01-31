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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Лос-Анджелесе роботы уже вытесняют людей

В Лос-Анджелесе роботы уже вытесняют людей

Вчера, 17:48
Новый этап промышленной революции уже начался в Лос-Анджелесе. В терминале TraPac порта города людей уже вытеснили роботы. Пока что они выполняют функции грузчиков: поднимают и переносят пятитонные грузы.

В Лос-Анджелесе роботы уже вытесняют людей

 

Механизмы ставят грузы друг на друга, а после перемещают их на подъезжающие тягачи. Все это происходит без вмешательства человека. TraPac использует роботов в рамках эксперимента, к которому присоединился и порт в Лонг-Бич. Искусственный интеллект эксперты решили привлечь, поскольку он наиболее эффективно может реагировать на рост нагрузок в сфере морских грузоперевозок и справляться с ними. Специалисты столкнулись с 30%-й экономией времени, когда автоматизировали весь процесс – отказались от услуг крановщика и водителя погрузчика. Также при задействовании роботов контейнеры размещаются более плотно.

Несмотря на высокую эффективность, процесс замены людей на роботов требует высоких первоначальных затрат – два миллиона долларов за акр. Такие цифры озвучил директор порта Лос-Анджелеса Джин Серока. А вот для порта Лонг-Бич автоматизация потребует вложений на сумму в 1,3 миллиарда долларов При этом срок, когда затраты окупятся – неизвестен.

Автоматизацию портов «тормозят» не только высокие затраты. Пыл возможных инвесторов охлаждают и американские профсоюзы, которые в этой стране имеют большие полномочия. Инвесторы опасаются, что прибыль будет недостаточной, потому предпочитают терминалы европейского и азиатского образца.
Дарья Светозарова
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