Один человек погиб в результате нападения на турецкий конвой в Ибдлибе

Во время нападения на турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб погиб один человек. Еще двое пострадали в результате атаки. О случившемся проинформировал Генштаб турецких ВС.

Дарья Светозарова

Нападение было совершено 30 января, во время проведения работ в Идлибе, признанным зоной деэскалации. В Генштабе сообщают, что атака была проведена посредством заминированного автомобиля, в результате взрыва которого погиб один из турецких гражданских служащих. Техника получила повреждения. Еще один гражданский и военнослужащий были ранены. Отмечается, что ответственность за атаку на конвой взял на себя «Народный фронт сопротивления». Предположительно, в него входят курды, которые не собираются мириться с «турецкой оккупацией»9 октября Анкара объявила о начале операции в Идлибе. Накануне турецкие вооруженные силы вошли на территорию САР и провели рекогносцировку и выяснили, где необходимо установить пункты наблюдения. С их помощью планировалось контролировать соблюдение режима прекращения огня в рамках перемирия.В конце весны минувшего года в арабской республике договорились о создании четырех деэскалационных зон. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров Турции, Ирана и России в Астане. На данный момент заработали уже три зоны. Идлиб является частью четвертой. Помимо этой провинции в нее входят отдельные районы соседних Алеппо, Латакии и Хамы.