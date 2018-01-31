В Перу нашли шар инопланетного происхождения

В Перу нашли странный металлический шар, который могли доставить на Землю пришельцы. Вес объекта составляет около сорока килограммов.

Никита Готский

Жители южноамериканской страны, обнаружившие странный шар, отметили, что он упал с большой высоты, под ним возникла огромная яма. Данный объект весит 40 килограммов, а диаметр составляет 1,05 метров. Один из жителей утверждает, что никогда ранее не видел ничего подобного. Он удивлен, отчего на обычном поле мог появиться такой шар. По мнению уфологов, объект прибыл на Землю из космоса. «Черный ящик» именно так характеризуют объект специалисты. Также выдвигаются другие версии: капсула с содержимым из сортира инопланетян. В любом случае уфологи считают, что этот шар из Перу представляет опасность для людей, поэтому они рекомендуют не прикасаться к нему руками.