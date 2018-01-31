Касатка из Франции смешно имитирует человеческую речь

Касатка из Франции смешно имитирует человеческую речьСегодня, 14:09
Разработчики американской компании Google создали преобразователь текста в речь Tacotron 2, который может произносить слова с паузами, подобно человеку. Ранее
Уже десятки лет ученые наблюдают за жизнью старейшего кита-убийцы в мировом океане – 105-летней касатки по кличке бабушка. Не так давно млекопитающее было
Ученые Эдинбургского университета (Шотландия) выявили, что шимпанзе не настолько способны понимать человеческую речь, как предполагалось прежде. Результаты