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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Касатка из Франции смешно имитирует человеческую речь

Касатка из Франции смешно имитирует человеческую речь

Сегодня, 14:09
Касатка по прозвищу Вики, обитающая в морском парке во Франции, по всей видимости, пытается обогнать своих сородичей и уже активно планирует налаживать общение с человеком. Она всячески старается имитировать звуки, крайне напоминающие человеческую речь. Позднее на YouTube появилась запись попыток касатки.
 

Касатка из Франции смешно имитирует человеческую речь

 

На видео таким образом можно разобрать такие слова, как например, «привет» и «до свидания», сказанные на английском языке (hello и bye, соответственно), помимо этого касатка произносит имя «Эми». Млекопитающее может подражать длительности и тональности человеческой речи.
 
Также касатка предпринимает попытки вести счет. Исследователи уверены в том, что у морского обитателя действительно большой потенциал и, в будущем, она обязательно еще удивит всех своими незаурядными умениями. Не так давно ученым также удалось доказать, что одними из немногих существ, которые способны понимать значение некоторых слов и их эмоциональную окраску являются собаки.

Николай Офицеров
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