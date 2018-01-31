Касатка из Франции смешно имитирует человеческую речь

Касатка по прозвищу Вики, обитающая в морском парке во Франции, по всей видимости, пытается обогнать своих сородичей и уже активно планирует налаживать общение с человеком. Она всячески старается имитировать звуки, крайне напоминающие человеческую речь. Позднее на YouTube появилась запись попыток касатки.

На видео таким образом можно разобрать такие слова, как например, «привет» и «до свидания», сказанные на английском языке (hello и bye, соответственно), помимо этого касатка произносит имя «Эми». Млекопитающее может подражать длительности и тональности человеческой речи.

Также касатка предпринимает попытки вести счет. Исследователи уверены в том, что у морского обитателя действительно большой потенциал и, в будущем, она обязательно еще удивит всех своими незаурядными умениями. Не так давно ученым также удалось доказать, что одними из немногих существ, которые способны понимать значение некоторых слов и их эмоциональную окраску являются собаки.

Николай Офицеров