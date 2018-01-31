Глава службы национальной безопасности Узбекистана покинул пост

Председатель Службы по вопросам национальной безопасности Узбекистана, генерал-полковник Рустам Иноятов, был освобожден от занимаемой им должности после более чем 23 лет службы, о чем сообщил в среду информационный сайт парламентской газеты «Народной Слово».

Информация об отстранения Рустама Расуловича стала известна после того, как было проведено совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, в котором принимали участие представители генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана.

Вопрос о приемнике Иноятова уже решен. Его место займет Ихтиёр Абдуллаев. На данный момент ожидается первая пресс-конференция Абдуллаева в роли в главы Службы по вопросам национальной безопасности страны.

Николай Офицеров