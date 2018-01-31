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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Глава службы национальной безопасности Узбекистана покинул пост

Глава службы национальной безопасности Узбекистана покинул пост

Сегодня, 11:49
Председатель Службы по вопросам национальной безопасности Узбекистана, генерал-полковник Рустам Иноятов, был освобожден от занимаемой им должности после более чем 23 лет службы, о чем сообщил в среду информационный сайт парламентской газеты «Народной Слово».
 

Глава службы национальной безопасности Узбекистана покинул пост

 

Информация об отстранения Рустама Расуловича стала известна после того, как было проведено совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, в котором принимали участие представители генеральной прокуратуры и СНБ Узбекистана.
 
Вопрос о приемнике Иноятова уже решен. Его место займет Ихтиёр Абдуллаев. На данный момент ожидается первая пресс-конференция Абдуллаева в роли в главы Службы по вопросам национальной безопасности страны.

Николай Офицеров
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