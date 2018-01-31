Глава службы национальной безопасности Узбекистана покинул пост

Глава службы национальной безопасности Узбекистана покинул постСегодня, 11:49
СМИ заявило, что из-за президента Узбекистана Шавката Мерзиеева будут снесены пару домов. На месте построек будет возведена резиденция главы Узбекистана.
Узбекские масс-медиа сообщают о том, что Шавкат Мирзияев принял присягу, тем самым вступив на пост следующего президента страны. Мирзо Улугбек Абдусаламов,
Один из главных кандидатов на пост президента Узбекистана, глава Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжон Кетмонов признался накануне, что голос во