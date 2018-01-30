В Пекине завершено строительство первого в мире аукционного комплекса

Первый в мире комплекс, полностью предназначенный для проведения аукционных торгов, был построен в сердце Китая. В Пекине по проекту известной германской архитектурной фирмы Ole Scheeren построено современное строение-трансформер. Основной функционал здания – проведение аукционов. Заказчик – китайский аукционный дом Guardian.

По замыслу конструкторов аукционный комплекс The Guardian Art Center многофункционален. Благодаря сложному механизму – подвижным перегородкам и потолочным блокам – центр здания без труда превращается в обширное пространство для проведения разного рода выставок и аукционов. Здание прекрасно подойдет для встреч, семинаров и других мероприятий, связанных с приемом большого количества гостей. В подвале расположился реставрационный комплекс. На этажах и ярусах нашлось место для музея, выставочное пространства для предметов искусства, гостиничный комплекса, ресторана, офисов администрации и книжного магазина. Обширное пространство, размером в 1700 квадратных метров, готово принять гостей со всех уголков Земли.По мнению директора конструкторского бюро - Оле Шееран - аукционный дом ассоциируется с китайской головоломкой: простота и сложность рядом. Культура и социум тесно взаимосвязаны в стенах этого удивительного сооружения.