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| | Церковь Сатаны призвала спасать человечество с помощью секс-кукол

Церковь Сатаны призвала спасать человечество с помощью секс-кукол

Вчера, 17:55
Представители Церкви Сатаны утверждают, что видят спасение человечества вовсе в своих идеях или чем-либо подобном, а в бурно развивающемся в последние годы производстве реалистичных секс-кукол. Это должно избавить людей от различных «темных мыслей» и привести всех к счастливому финалу.
 

Церковь Сатаны призвала спасать человечество с помощью секс-кукол

 

«Ученые занимаются разработкой чрезвычайно реалистичных искусственных компаньонов для человека, причем касается это не только резиновых кукол, но и виртуальных друзей на просторах Facebook», - отмечается на официальном сайте церкви.
 
Сатанисты также отмечают, что основатель их церкви Антон Шандор Ла Вей еще несколько десятилетий тому назад предсказал то, что человечество должно развиваться по отношению к производству человеческих компаньонов. В своей программе он описал, что необходимо продвигать и развивать «гуманоидов», ведь взаимодействие с машинами не убьет человечество, как предрекают многие пессимистичные эксперты, а, напротив, спасет и избавит от темных мыслей, дав всем почувствовать власть «над кем-то другим».
 
«У сатаниста есть одна задача определить и добиваться собственного счастья. Что вам скажет другая религия? Вы ведь не должны выплачивать десятину, отдавать средства для пожертвований, любить ближнего и все в таком духе. Вы просто должны применять собственные силы и умения для того, чтобы превратить собственный мир в комфортное убежище», - заявили сатанисты.

Николай Офицеров
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