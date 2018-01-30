В Британии вместо мультфильма про Паддингтона школьникам показали порно

В Британии вместо мультфильма про Паддингтона школьникам показали порноВчера, 17:26
Учительница из США выбрала работу в порно-индустрии вместо школы, о чем сообщают американские СМИ. Администрация учебного заведения поставила девушку перед
В США дети из начальной школы Хьюстона по ошибке учителя стали зрителями порно с лесбиянками. Дело в том, что педагог вместо видео с бабочками открыл на
В одном из кинотеатров города Ярославль перед показом мультфильма сотрудники стали показывать детям рекламу с ограничением 18+. С возмущением родители