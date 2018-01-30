В Британии вместо мультфильма про Паддингтона школьникам показали порно

Настоящую моральную травму ученикам младшей школы оставил урок, на котором вместо второго фильма про медвежонка Паддингтона, детям показали порно. Информацию подтвердили сотрудники Metro, указывая на то, что инцидент приключился в городе Уолсолл.

П редставители образовательного учреждения уже принесли извинения родителям детей за случившееся недоразумение. Как себя чувствуют дети после пережитого не сообщается.

По их словам, все произошло по причине того, что фильм демонстрировали с онлайн-ресурса, а учителя, по какой-то причине, не стали проверять запись до показа.

Николай Офицеров