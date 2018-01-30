В Турции арестовали восемь врачей за пропаганду терроризма

Сегодня, 30 января, за пропаганду и поддержку терроризма в Анкаре арестовали еще восьмерых человек. Задержанные – члены неправительственной медицинской ассоциации, в числе арестованных и глава организации. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил членов Турецкой медицинской ассоциации в поклонении терроризму, а прокуратура Анкары выдала ордеры на арест 11 участников данной организации. На данный момент восемь из них были арестованы, а еще троих разыскивают правоохранители Анкары. Также продолжаются массовые аресты выступивших против турецкой операции в Сирии под названием «Оливковая ветвь». Среди задержанных есть как политические деятели и представители СМИ, так и обычные пользователи Сети. Уточняется, что аресты проводятся в нескольких провинциях страны, уже задержали более 300 человек.Напомним, что операцию в сирийском регионе Африн Турция начала 20 января