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| | В Турции арестовали восемь врачей за пропаганду терроризма

В Турции арестовали восемь врачей за пропаганду терроризма

Сегодня, 14:50
Сегодня, 30 января, за пропаганду и поддержку терроризма в Анкаре арестовали еще восьмерых человек. Задержанные – члены неправительственной медицинской ассоциации, в числе арестованных и глава организации. Об этом проинформировали местные СМИ.

В Турции арестовали восемь врачей за пропаганду терроризма

 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил членов Турецкой медицинской ассоциации в поклонении терроризму, а прокуратура Анкары выдала ордеры на арест 11 участников данной организации. На данный момент восемь из них были арестованы, а еще троих разыскивают правоохранители Анкары. Также продолжаются массовые аресты выступивших против турецкой операции в Сирии под названием «Оливковая ветвь». Среди задержанных есть как политические деятели и представители СМИ, так и обычные пользователи Сети. Уточняется, что аресты проводятся в нескольких провинциях страны, уже задержали более 300 человек.

Напомним, что операцию в сирийском регионе Африн Турция начала 20 января
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