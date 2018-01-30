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Умер самый старый мужчина в мире

Сегодня, 13:52
В Испании скончался самый старый мужчина на планете. Ему было 113 лет.

Умер самый старый мужчина в мире

 

Смерть долгожителя наступила вчера вечером в его доме в Бьенвениде. Испанец появился на свет в 1904 году, в 1925 году он стал солдатом местной армии, принимал участие в Гражданской войне и войне с Марокко. Когда боевые действия завершились, он возвратился в родной город, где стал заниматься фермерством. Жена мужчины скончалась в 1988 году, у него четверо детей, девять внуков и 15 правнуков.

Долгожитель по имени Франсиско Оливера стал обладателем звания старейшего мужчины в мире после кончины летом прошедшего года в 113 лет еврея Исраэля Криштала, который сумел пережить Холокост в 40 годах минувшего столетия. На сегодня самым старым человеком на Земле является представительница Японии Наби Тадзима, которая родилась летом 1900 года.
Никита Готский
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