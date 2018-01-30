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| | В салоне самолета пьяная пара занималась оральным сексом

В салоне самолета пьяная пара занималась оральным сексом

Сегодня, 13:16
Пьяная пара в шутку занималась оральным сексом в салоне самолета, вылетевшего из Лас-Вегаса. Хулиганы грубили бортпроводникам, требуя у них алкоголь.

В салоне самолета пьяная пара занималась оральным сексом

 

Сотрудники правоохранительных органов Миннесоты смогли задержать мужчину и его половую партнершу. Они предавались любовным утехам в самолете, летевшего из Лас-Вегаса. Согласно данным СМИ, на ненормальное поведение пары пожаловалась одна из пассажирок. Она утверждает, что интимные действия продолжались около десяти минут. Когда мужчина и женщина прекратили заниматься любовными ласками, они стали приставать к стюардессам, требуя, дабы те принесли им алкогольные напитки.

Сотрудникам полиции задержанные заявили, что это все являлось шуткой. Сейчас они обговаривают с юристами вероятные последствия и готовятся к суду.
Никита Готский
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