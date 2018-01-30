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| | Самолет перелетел в США из Австралии на топливе с горчичным маслом

Самолет перелетел в США из Австралии на топливе с горчичным маслом

Сегодня, 12:38
Австралийский самолет авиакомпании Quantas впервые совершил полет с применением биогорючего. Об этом рассказали английские журналисты.

Самолет перелетел в США из Австралии на топливе с горчичным маслом

 

По данным СМИ, топливо частично состояло из горчичного масла. Рейс отправился из Лос-Анджелеса в Мельбурн, его маршрут продолжался 15 часов. Согласно сведениям корреспондентов, перевозчик использовал обычное авиационное горючее с незначительным добавлением ограниченного вещества на основе семян горчицы. В конечном итоге компания сократила выбросы углекислого газа на 7%.

Этот случай является первым рейсом международного уровня с добавлением биодизеля. Прежде данный перевозчик уже отправлял борт из Австралии на топливе, которое на 50% состояло из биодизеля.
 
Ранее сообщалось, что в Лондоне часть автобусов переведут на биотопливо из кофейной гущи. На такую меру власти пошли из-за снижения загрязнения воздуха.

Никита Готский
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