Самолет перелетел в США из Австралии на топливе с горчичным маслом

По данным СМИ, топливо частично состояло из горчичного масла. Рейс отправился из Лос-Анджелеса в Мельбурн, его маршрут продолжался 15 часов. Согласно сведениям корреспондентов, перевозчик использовал обычное авиационное горючее с незначительным добавлением ограниченного вещества на основе семян горчицы. В конечном итоге компания сократила выбросы углекислого газа на 7%.
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