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| | Жители Приморья освободили примерзшую языком к люку собаку

Жители Приморья освободили примерзшую языком к люку собаку

Сегодня, 12:35
Добродушные жители Приморья освободили бедолагу от пленившого ее люка.

Жители Приморья освободили примерзшую языком к люку собаку

 

Не зная о законах физики действующих в сильные морозы, несчастная собака лизнула металлический люк, после чего намертво к нему примерзла.

С этой новостью в просторах интернета появилось видио, автором которого является сам герой, спасший несчастную дворнягу. Автор по имени Олег поделился, что увидев несчастную собаку, попросил жену сбегать домой и принести горячей воды, в то время как сам остался утешать пострадавшее животное. Позже на видео видно как освобожденный пес радостно виляет хвостом, благодаря своих спасителей.
Петр Иванов
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