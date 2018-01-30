Жители Приморья освободили примерзшую языком к люку собаку

Добродушные жители Приморья освободили бедолагу от пленившого ее люка.

Петр Иванов

Не зная о законах физики действующих в сильные морозы, несчастная собака лизнула металлический люк, после чего намертво к нему примерзла.С этой новостью в просторах интернета появилось видио, автором которого является сам герой, спасший несчастную дворнягу. Автор по имени Олег поделился, что увидев несчастную собаку, попросил жену сбегать домой и принести горячей воды, в то время как сам остался утешать пострадавшее животное. Позже на видео видно как освобожденный пес радостно виляет хвостом, благодаря своих спасителей.