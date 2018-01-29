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| | В банке Перу сняли на видео призрак плачущей девочки

В банке Перу сняли на видео призрак плачущей девочки

Вчера, 18:54
Сотрудники учреждения банка в Перу после окончания рабочего дня заметили силуэт странной девочки, который проскользнул в зал и исчез. Инцидент смогли зафиксировать на камеру.

В банке Перу сняли на видео призрак плачущей девочки

 

Работники одного из банков города Лима, расположенного в Перу, сообщили о замеченном ими призраке маленькой девочки. Видеоролик встречи с призраком был опубликован в одной из социальных сетей, где быстро приобрел вирусный характер. Ролик был выложен 22 января, и за пару дней набрал две сотни просмотров и около полторы тысячи репостов. На видео темный силуэт, появившийся за спинами работников банка, убегает куда-то влево и бесследно испаряется.

 
 
 
Сотрудники банка предполагают, что увиденный ими призрак принадлежит знаменитому приведению Плачущей девушки, в существование которой верят латиноамериканцы. Часть зрителей видеоролика отнеслись к встрече с призраком скептически, предполагая возможный монтаж.

Призрак Плачущей девушки, согласно фольклору Латинской Америки, принадлежит умершей женщине, оплакивающей собственных детей.
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