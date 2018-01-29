В банке Перу сняли на видео призрак плачущей девочки

Работники одного из банков города Лима, расположенного в Перу, сообщили о замеченном ими призраке маленькой девочки. Видеоролик встречи с призраком был опубликован в одной из социальных сетей, где быстро приобрел вирусный характер. Ролик был выложен 22 января, и за пару дней набрал две сотни просмотров и около полторы тысячи репостов. На видео темный силуэт, появившийся за спинами работников банка, убегает куда-то влево и бесследно испаряется.
Призрак Плачущей девушки, согласно фольклору Латинской Америки, принадлежит умершей женщине, оплакивающей собственных детей.