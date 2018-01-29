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| | В Сирии во время военной операции повредили древний храм

В Сирии во время военной операции повредили древний храм

Вчера, 18:25
В атакованном турецким ВВС городе Кир поврежден древний арамейский храмовый комплекс Айн-Дара. Управление музеев и древностей Сирии призывает прекратить уничтожение важных исторических объектов на севере страны.

В Сирии во время военной операции повредили древний храм

 

Управление по музеям и древностям Сирии выступило с требованием к прекращению разрушения исторических объектов на севере страны. Кроме того, управление призвало осудить действия турецких ВВС, из-за которых оказался поврежден арамейский храмовый комплекс Айн-Дара.

О повреждениях стало известно в воскресение благодаря официальному сообщению представительства курдской самообороны. Махмуд Хамуд, являющийся директором сирийского управления храмов и древностей, назвал факт атаки варварским актом, целью которого могло быть уничтожения культурного наследия страны. Он призвал остановить агрессию и вмешаться в конфликт.

Как сообщает Хамуд, атакованный район Африн имеет большое количество ценных исторических объектов. В частности, под угрозой там находятся три исторических заповедника, находящиеся в списке культурного наследия ЮНЕСКО.
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