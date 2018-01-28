Змея заставила семью поверить в призраков в унитазе в Австралии

Австралийская семья из города Нуза несколько дней думала, что в доме живёт призрак. Оказывается, что тем самым «призраком» стала змея, которая заползла в сливной бачок унитаза.

В течении нескольких дней сливной бак в унитазе срабатывал самостоятельно. Жильцы дома решили, что такое может происходить из-за повышенной паранормальной активности. Однако через 4 дня они всё-таки решили разобраться в истинной причине, проверив бачок. Каково было их удивление, когда в нём они обнаружили змею коричневого цвета, длиной примерно четыре метра.Видео, на котором видно, как хозяин дома по имени Люк достаёт из бочка змею уже опубликовано в сети Instagram. В нём можно даже увидеть, как змея пытается напасть на мужчину, однако последний успевает посадить змею в пластиковый мешок. Позже Люк сообщил о том, что змею всё-таки отпустил на волю.