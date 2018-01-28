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| | Змея заставила семью поверить в призраков в унитазе в Австралии

Змея заставила семью поверить в призраков в унитазе в Австралии

Вчера, 21:30
Австралийская семья из города Нуза несколько дней думала, что в доме живёт призрак. Оказывается, что тем самым «призраком» стала змея, которая заползла в сливной бачок унитаза.

Змея заставила семью поверить в призраков в унитазе в Австралии

 

В течении нескольких дней сливной бак в унитазе срабатывал самостоятельно. Жильцы дома решили, что такое может происходить из-за повышенной паранормальной активности. Однако через 4 дня они всё-таки решили разобраться в истинной причине, проверив бачок. Каково было их удивление, когда в нём они обнаружили змею коричневого цвета, длиной примерно четыре метра.

Видео, на котором видно, как хозяин дома по имени Люк достаёт из бочка змею уже опубликовано в сети Instagram. В нём можно даже увидеть, как змея пытается напасть на мужчину, однако последний успевает посадить змею в пластиковый мешок. Позже Люк сообщил о том, что змею всё-таки отпустил на волю.
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